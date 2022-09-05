Економіка

15:53 05.09.2022

Шефчович – Шмигалю: Виведемо співпрацю Україна-ЄС у сфері важливої сировини на новий рівень

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Шефчович – Шмигалю: Виведемо співпрацю Україна-ЄС у сфері важливої сировини на новий рівень

Віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович заявляє про намір вивести співпрацю України та ЄС у сфері критично важливої сировини на новий рівень.

Про це він написав у понеділок на своїй сторінці у твіттері, коментуючи зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Радий вітати мого друга, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Ми маємо намір вивести співпрацю України та ЄС у сфері критично важливої сировини на новий рівень у контексті відновлення України. Триває цінна дискусія щодо досягнення прогресу, як і щодо проблеми у сфері енергобезпеки", - написав Шефчович.

 

Теги: #україна_єс #шефчович

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