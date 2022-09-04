Економіка

14:55 04.09.2022

ФРН зможе витримати зиму-Шольц

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ФРН зможе витримати зиму-Шольц

Влада Німеччини підготувала енергетичну галузь країни до майбутньої зими, заявив у неділю канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Ми зможемо витримати цю зиму", - наводять його слова місцеві ЗМІ.

За його словами, країна "переживає важкі часи", проте уряд ухвалив "своєчасні рішення" з метою уникнути перебоїв з постачанням енергією цьогоріч, зокрема знову запустивши вугільні електростанції і закачавши газ у сховища.

Водночас Шольц оголосив про пакет допомоги - вже третій на тлі нинішніх економічних труднощів – величиною у 65 млрд євро з метою підтримати населення на тлі зростання інфляції і підвищення витрат на енергію. План передбачає, зокрема, забезпечення населення дешевими квитками на транспорт і податкові пільги для компаній, які споживають значну кількість енергії.

Теги: #газ #німеччина #шольц

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