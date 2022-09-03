Зростання частки експорту у ВВП потребуватиме зміни його структури та структури економіки – Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтримує заявлену урядом мету підвищити частку експорту у ВВП з довоєнних 35% до 50% і більше, однак наголошує на необхідності зміни структури експорту та економіки для досягнення цієї мети.

"Тому очікуємо від міністра економіки конкретних, прорахованих пропозицій щодо досягнення заявлених, без сумніву, амбітних цілей", - сказав Гетманцев в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

Напередодні перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко, коментуючи зростання експорту в серпні на 13,9%, заявила, що Україна робить ставку на експортну модель зростання економіки. "До повномасштабної війни наш експорт становив 35% ВВП. Мета уряду і Міністерства економіки - підняти його до 50%. 75% експорту повинні становити готові товари та послуги", – сказала Свириденко.

На думку Гетманцева, у першого віцепрем'єра є розуміння того, що для досягнення цієї мети треба переходити від food items, які в Україні займали близько 45% в експорті в останні роки, а зараз явно перевищать 50-55%, до більшої частки manufactured goods, частка яких до війни була 40%.

"Інакше ніяк. Навіть у В'єтнаму і Камбоджі, у яких товарний експорт у ВВП 90 і 70%, частка промислових товарів в експорті займає понад 80%, а продовольство - менше 10%. Мені невідома жодна країна з часткою продовольства в експорті понад 30%, у якої товарний експорт був вище 50% ВВП", – наголосив голова парламентського комітету.

Він додав, що майже в усіх сусідів України товарний експорт перевищує 50% від ВВП, а в Угорщині та Чехії він під 80% ВВП, у Словаччині – 90%, і у всіх у них частка manufactured goods в експорті 85-90%, а продовольства - менше 10%.

"Звичайно, показники експорту в серпні, зумовлені вирішенням логістичних проблем, ніяк не свідчать про те, що рух в цьому напрямку почався. Думаю, попрацювати треба набагато ретельніше і глибше, ніж голосно заявити про наміри", – підсумував Гетманцев.

Як повідомило 2 вересня Мінекономіки, експорт товарів з України в серпні зріс на 13,9% проти липня – до $3,363 млрд, тоді як імпорт скоротився на 2,3% – до $4,416 млрд. У результаті негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами минулого місяця зменшилося до $1,053 млрд з $1,569 млрд в липні і $1,549 млрд в червні.

"Зростання експорту пов'язане з частковим розблокуванням портів Великої Одеси. Це дало змогу значно наростити обсяги вивезення українських товарів. В результаті перевезення морським транспортом збільшилися на 85% і становлять майже 2,9 млн тонн", – зазначило Мінекономіки.

Воно відзначило, що в натуральному еквіваленті в серпні 2022 року обсяги українського експорту зросли на 25% – до 7,296 млн тонн, тоді як імпорт зменшився на 1% – до 1,961 млн тонн.