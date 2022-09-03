Економіка

14:37 03.09.2022

Зростання частки експорту у ВВП потребуватиме зміни його структури та структури економіки – Гетманцев

3 хв читати
Зростання частки експорту у ВВП потребуватиме зміни його структури та структури економіки – Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтримує заявлену урядом мету підвищити частку експорту у ВВП з довоєнних 35% до 50% і більше, однак наголошує на необхідності зміни структури експорту та економіки для досягнення цієї мети.

"Тому очікуємо від міністра економіки конкретних, прорахованих пропозицій щодо досягнення заявлених, без сумніву, амбітних цілей", - сказав Гетманцев в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

Напередодні перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко, коментуючи зростання експорту в серпні на 13,9%, заявила, що Україна робить ставку на експортну модель зростання економіки. "До повномасштабної війни наш експорт становив 35% ВВП. Мета уряду і Міністерства економіки - підняти його до 50%. 75% експорту повинні становити готові товари та послуги", – сказала Свириденко.

На думку Гетманцева, у першого віцепрем'єра є розуміння того, що для досягнення цієї мети треба переходити від food items, які в Україні займали близько 45% в експорті в останні роки, а зараз явно перевищать 50-55%, до більшої частки manufactured goods, частка яких до війни була 40%.

"Інакше ніяк. Навіть у В'єтнаму і Камбоджі, у яких товарний експорт у ВВП 90 і 70%, частка промислових товарів в експорті займає понад 80%, а продовольство - менше 10%. Мені невідома жодна країна з часткою продовольства в експорті понад 30%, у якої товарний експорт був вище 50% ВВП", – наголосив голова парламентського комітету.

Він додав, що майже в усіх сусідів України товарний експорт перевищує 50% від ВВП, а в Угорщині та Чехії він під 80% ВВП, у Словаччині – 90%, і у всіх у них частка manufactured goods в експорті 85-90%, а продовольства - менше 10%.

"Звичайно, показники експорту в серпні, зумовлені вирішенням логістичних проблем, ніяк не свідчать про те, що рух в цьому напрямку почався. Думаю, попрацювати треба набагато ретельніше і глибше, ніж голосно заявити про наміри", – підсумував Гетманцев.

Як повідомило 2 вересня Мінекономіки, експорт товарів з України в серпні зріс на 13,9% проти липня – до $3,363 млрд, тоді як імпорт скоротився на 2,3% – до $4,416 млрд. У результаті негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами минулого місяця зменшилося до $1,053 млрд з $1,569 млрд в липні і $1,549 млрд в червні.

"Зростання експорту пов'язане з частковим розблокуванням портів Великої Одеси. Це дало змогу значно наростити обсяги вивезення українських товарів. В результаті перевезення морським транспортом збільшилися на 85% і становлять майже 2,9 млн тонн", – зазначило Мінекономіки.

Воно відзначило, що в натуральному еквіваленті в серпні 2022 року обсяги українського експорту зросли на 25% – до 7,296 млн тонн, тоді як імпорт зменшився на 1% – до 1,961 млн тонн.

Теги: #ввп #гетманцев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 11.08.2022
НБУ та голова комітету Ради пропонують обкласти обмінники валют внеском у 20 тис. грн на місяць

НБУ та голова комітету Ради пропонують обкласти обмінники валют внеском у 20 тис. грн на місяць

12:50 09.08.2022
Голова профільного комітету ВР проти підвищення ренти і сумнівається щодо скасування паливних податкових пільг

Голова профільного комітету ВР проти підвищення ренти і сумнівається щодо скасування паливних податкових пільг

15:29 08.08.2022
Економічних підстав зростання доходів окрім детінізації ми не бачимо – голова парламентського комітету Гетманцев

Економічних підстав зростання доходів окрім детінізації ми не бачимо – голова парламентського комітету Гетманцев

15:17 08.08.2022
Відшкодування ПДВ у липні було заблоковано Держказначейством, але і з його урахуванням зумовлене детенізацією зростання доходів бюджету вражає – Гетманцев

Відшкодування ПДВ у липні було заблоковано Держказначейством, але і з його урахуванням зумовлене детенізацією зростання доходів бюджету вражає – Гетманцев

15:50 04.08.2022
Гетманцев анонсує створення держагентства для виконання Плану відновлення

Гетманцев анонсує створення держагентства для виконання Плану відновлення

20:46 02.08.2022
Fitch подвоїло прогноз зростання ВВП Грузії у 2022 році, до 10,9%

Fitch подвоїло прогноз зростання ВВП Грузії у 2022 році, до 10,9%

19:52 02.08.2022
Fitch удвоило прогноз роста ВВП Грузии в 2022г, до 10,9%

Fitch удвоило прогноз роста ВВП Грузии в 2022г, до 10,9%

12:24 29.07.2022
Нацбанк прогнозує спад ВВП України у ІІ півріччі на 37,5%

Нацбанк прогнозує спад ВВП України у ІІ півріччі на 37,5%

14:16 21.07.2022
НБУ очікує падіння ВВП України у 2022 році на третину і зростання в 2023-2024 роках на 5-6% за умови відкриття портів

НБУ очікує падіння ВВП України у 2022 році на третину і зростання в 2023-2024 роках на 5-6% за умови відкриття портів

08:00 21.07.2022
Аналітик банку "Південний" очікує скорочення ВВП України в 2022 році на більш ніж третину та прискорення інфляції до 30%

Аналітик банку "Південний" очікує скорочення ВВП України в 2022 році на більш ніж третину та прискорення інфляції до 30%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит держбюджету України в серпні залишився на рівні 5 млрд грн завдяки грантовій допомозі – Мінфін

Держателі випуску євробондів-2024 "Нафтогазу" схвалили відтермінування виплат, а євробондів-2026 – ні

Україна має різні сценарії роботи ГТС цієї зими – голова ОГТСУ

Україна в серпні отримала рекордні $4,6 млрд зовнішньої допомоги і чекає на макрофін ЄС у вересні - на початку жовтня - глава Мінфіну

Україна розраховує на підтримку старту процедури вступу до ОЕСР під час вересневого засідання Ради Організації – Шмигаль

ОСТАННЄ

Уряд зробив крок до стягнення активів ексглави МВС Захарченка - Мінекономіки

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у серпні скоротилося до $1,05 млрд

Попередній план щодо реалізації "стелі" цін на нафту з РФ можуть оприлюднити пізніше у вересні

Чистий продаж НБУ цього тижня зменшився до $231,4 млн

Мінфін може стати регулятором посередників з оренди та торговців культурними цінностями

Україна наклала санкції на понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із "Росатомом"

Обсяги виробництва цементу в Україні скоротилися майже вдвічі – "Укрцемент"

Зведений платіжний баланс України у липні-2022 зведено із дефіцитом $299 млн

Міжнародні дорбудкомпанії залишилися в Україні та готові відновити роботи за контрактами після війни - "Укравтодор"

Мінагрополітики підтримало прохання хлібобулочної галузі щодо забезпечення пільговим газом до кінця війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА