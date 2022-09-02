Економіка

07:10 02.09.2022

"Укрзалізниця" у серпні наростила вантажоперевезення на 4,5% за рахунок зерна

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"Укрзалізниця" у серпні наростила вантажоперевезення на 4,5% за рахунок зерна

"Укрзалізниця" у серпні збільшила обсяг перевезень вантажів на 4,5% – з 10,318 млн тонн до 10,787 млн тонн, повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у телеграмі ввечері в четвер.

"Є суттєвий приріст за зерном, нашою стратегічною позицією. Перевезли +42%, насамперед завдяки розблокуванню морських портів", - написав він.

Згідно з поданою Камишіним інформацією, в серпні було перевезено 2,088 млн тонн порівняно з 1,447 млн тонн у липні.

Крім того, зросло перевезення нафтопродуктів – на 2,6%, до 556 тис. тонн, і будматеріалів – приблизно на 10%, зазначив голова правління "Укрзалізниці".

За його словами, знизилося на 6,8% транспортування залізної руди – до 1,895 млн тонн, а також чорних металів – на 10%.

"Але тут причина зрозуміла - на жаль, триває падіння виробництва сталі у світі. А ось зниження перевезення вугілля на 10% мене реально тривожить", - зазначив Камишін.

Він наголосив, що "Укрзалізниця" бореться за кожну тонну вантажу та збільшує експортно-імпортний потенціал залізниці, будуючи нові ділянки, відкриваючи нові стики з сусідніми країнами та збільшуючи пропускну спроможність західних переходів.

 

Теги: #статистика #залізниця

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