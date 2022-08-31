Держателі випуску євробондів-2024 "Нафтогазу" схвалили відтермінування виплат, а євробондів-2026 - ні

Держателі випуску євробондів-2024 НАК "Нафтогаз України" схвалили пропозицію про відтермінування виплат, тоді як власники євробондів-2026 – не схвалили, йдеться у біржовому повідомленні їхнього емітента Kondor Finance plc у середу ввечері.

Зокрема, кворум з випуску-2024 становив 56,61% від загальної кількості учасників, пропозиція НАК щодо відтермінування була підтримана 77,24% голосів.

За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів.

"Нафтогаз розгляне подальші кроки щодо облігацій 2022 та 2026 років разом із Кабінетом міністрів України та Міністерством фінансів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року. Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а український уряд заборонив платити, що призвело 26 липня до дефолту компанії з двох із трьох випусків євробондів.

"Нафтогаз" аргументує пропозицію про відтермінування виплат необхідністю у вирішенні уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько $8 млрд.

17 серпня "Нафтогазу" не вдалося отримати згоди на дворічну відстрочку виплат відсотків та погашення за жодним із трьох випусків його єврооблігацій (2022, 2024 та 2026).

Нині на ринку три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – семирічні на $500 млн із прибутковістю 7,625. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.