Україна та Польща можуть побудувати транскордонний олієпровід - ЗМІ

Польща та Україна сформують робочу групу, яка надасть варіанти локалізації проєкту з будівництва транскордонного трубопроводу для транспортування олії з України до порту Гданська, повідомляється на сайті польського видання wnp.pl.

За даними видання, Рада міністрів Польщі погодилася укласти меморандум про взаєморозуміння між Міністерством сільського господарства та розвитку села Республіки Польща (РП), Міністерством інфраструктури РП, Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством інфраструктури України щодо розробки проєкту транскордонного трубопроводу для транспортування рослинних олій України до порту Гданська.

"Реалізація меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та підвищенню продовольчої безпеки країн, що розвиваються, яким загрожує голод. Отже, це має знизити міграційний тиск на Європу", - цитує видання в повідомленні канцелярію прем'єр-міністра Польщі.

Уточнюється, що меморандум буде укладено на три роки з автоматичним продовженням іще на три роки. Він передбачає створення робочої групи, яка подасть на затвердження сторін можливі варіанти розташування проєкту, зокрема передбачувані маршрути трубопроводів. Також робоча група надасть інформацію про можливі орієнтовні технічні параметри, вартість та умови реалізації проєкту.

Дія документа може бути розірвана, але не пізніше ніж за шість місяців до закінчення наступного періоду.

За даними видання, Україна є значним світовим виробником та експортером зерна і рослинних олій. До початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну понад 90% цієї продукції експортувалося через українські чорноморські порти. При цьому брак продовольства спричиняє дисбаланс на світових ринках і може призвести до голоду в країнах, що особливо залежать від імпорту продовольства.