Економіка

19:22 30.08.2022

Збитки інфраструктури Ворзеля від війни оцінюються в $52 млн

2 хв читати
Збитки інфраструктури Ворзеля від війни оцінюються в $52 млн

Збитки, завдані інфраструктурі Ворзеля (Київська обл.) унаслідок військової агресії РФ проти України, оцінюються у $52 млн (за курсом на 1 січня 2022 року), випливає з дослідження KSE Institute в рамках проєкту RebuildUA та "Росія заплатить".

Унаслідок російського військового вторгнення у Ворзелі зруйновано або пошкоджено 541 будинок. За даними KSE, збитки завдано майну майже 3 тис. мешканців селища.

Більшу частину загальної суми збитків становлять пошкодження житлового фонду та присадибних споруд - $25 млн, з яких $17,1 млн - 23 багатоквартирних будівель. Через бойові дії також постраждали 173 приватні будинки, 52 таунхауси, 206 госпспоруд, 11 гаражів загальною площею 139 тис. кв. м.

Згідно з підрахунками, збитки соціальної інфраструктури Ворзеля оцінюються в $24,3 млн. Серед 63 пошкоджених об'єктів, зокрема, 27 готелів та закладів рекреації, чотири медустанови, три продуктові магазини та церква. Крім того, від обстрілів росіян постраждав місцевий дитячий будинок і дитячий садок "Ластівка". У приміщенні психоневрологічної лікарні №2 розміщався штаб окупантів.

За оцінками KSE, промисловому сектору Ворзеля завдано збитків у розмірі $2,8 млн, адміністративним будівлям (включно з поштовим відділенням) – $20 тис.

Як повідомлялося з посиланням на оцінки KSE, загальний обсяг прямої шкоди економіці України від пошкодження чи руйнування житлових, нежитлових будівель та інфраструктури в результаті російської агресії становить $108,3 млрд, або 2,9 трлн. Для відновлення зруйнованих активів необхідно щонайменше $183 млрд.

 

 

 

Теги: #війна #інфраструктура #збитки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:56 30.08.2022
У Дружківці внаслідок обстрілів постраждали дві школи, Палац спорту та Палац культури - голова ОВА

У Дружківці внаслідок обстрілів постраждали дві школи, Палац спорту та Палац культури - голова ОВА

15:43 30.08.2022
Роботу втратили 30% українців – опитування Work.ua

Роботу втратили 30% українців – опитування Work.ua

13:57 30.08.2022
Усі основні транспортні артерії через Дніпро на півдні непроїзні для важкої техніки РФ - Гуменюк

Усі основні транспортні артерії через Дніпро на півдні непроїзні для важкої техніки РФ - Гуменюк

13:29 30.08.2022
Кабмін дозволив аграріям не повертати держдопомогу за знищені російськими окупантами зерносховища та с/г тварин

Кабмін дозволив аграріям не повертати держдопомогу за знищені російськими окупантами зерносховища та с/г тварин

13:06 30.08.2022
Установчі документи та розгортання field office спецтрибуналу з розслідування агресії РФ можуть бути до кінця цього року – заступник глави ОП Смирнов

Установчі документи та розгортання field office спецтрибуналу з розслідування агресії РФ можуть бути до кінця цього року – заступник глави ОП Смирнов

11:06 30.08.2022
8 російських носіїв крилатих ракет чергують у Чорному та Середземному морях – ВМС ЗСУ

8 російських носіїв крилатих ракет чергують у Чорному та Середземному морях – ВМС ЗСУ

10:57 30.08.2022
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Харкова зросла до п'яти осіб, семеро поранених - Терехов

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Харкова зросла до п'яти осіб, семеро поранених - Терехов

10:47 30.08.2022
Унаслідок ранкового обстрілу центру Харкова 4 людей загинуло, 4 поранені - Синєгубов

Унаслідок ранкового обстрілу центру Харкова 4 людей загинуло, 4 поранені - Синєгубов

10:37 30.08.2022
Окупанти обстріляли центральну частину Харкова, є пожежа - Терехов

Окупанти обстріляли центральну частину Харкова, є пожежа - Терехов

09:44 30.08.2022
Дві громади Сумщини зазнали обстрілів уночі та вранці у вівторок – голова ОВА

Дві громади Сумщини зазнали обстрілів уночі та вранці у вівторок – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна в серпні отримала рекордні $4,6 млрд зовнішньої допомоги і чекає на макрофін ЄС у вересні - на початку жовтня - глава Мінфіну

Україна розраховує на підтримку старту процедури вступу до ОЕСР під час вересневого засідання Ради Організації – Шмигаль

Комфортною зима не буде, але Росію треба ставити на місце, – Зеленський французьким бізнесменам

Норвегія може виділити Україні близько $200 млн на закупівлю газу

Зеленський закликав Європу використовувати українські газові сховища

ОСТАННЄ

ЄС заповнив газосховища на 80% - фон дер Ляєн

Україна в серпні отримала рекордні $4,6 млрд зовнішньої допомоги і чекає на макрофін ЄС у вересні - на початку жовтня - глава Мінфіну

Ліз Трасс у разі обрання на посаду прем'єра Британії виступатиме за активізацію нафтовидобутку у Північному морі - ЗМІ

ЄС шукає рішення для надання Україні 8 млрд євро макроекономічної допомоги - ЄК

Канцлер ФРН задоволений підготовкою енергетичної сфери країни до зими

Україна розраховує на підтримку старту процедури вступу до ОЕСР під час вересневого засідання Ради Організації – Шмигаль

Зернотрейдер "Прометей" завершив збирання ранніх зернових, намолочено 40 тис. тонн

Відразу 6 суден з агропродукцією вирушили з українських портів

Міжнародні автобусні перевезення у війну зросли у 2,7 раза - PaxUkraina

Урядова делегація в США домовилася про розширення присутності IFC в Україні - Чернишов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА