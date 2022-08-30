Збитки інфраструктури Ворзеля від війни оцінюються в $52 млн

Збитки, завдані інфраструктурі Ворзеля (Київська обл.) унаслідок військової агресії РФ проти України, оцінюються у $52 млн (за курсом на 1 січня 2022 року), випливає з дослідження KSE Institute в рамках проєкту RebuildUA та "Росія заплатить".

Унаслідок російського військового вторгнення у Ворзелі зруйновано або пошкоджено 541 будинок. За даними KSE, збитки завдано майну майже 3 тис. мешканців селища.

Більшу частину загальної суми збитків становлять пошкодження житлового фонду та присадибних споруд - $25 млн, з яких $17,1 млн - 23 багатоквартирних будівель. Через бойові дії також постраждали 173 приватні будинки, 52 таунхауси, 206 госпспоруд, 11 гаражів загальною площею 139 тис. кв. м.

Згідно з підрахунками, збитки соціальної інфраструктури Ворзеля оцінюються в $24,3 млн. Серед 63 пошкоджених об'єктів, зокрема, 27 готелів та закладів рекреації, чотири медустанови, три продуктові магазини та церква. Крім того, від обстрілів росіян постраждав місцевий дитячий будинок і дитячий садок "Ластівка". У приміщенні психоневрологічної лікарні №2 розміщався штаб окупантів.

За оцінками KSE, промисловому сектору Ворзеля завдано збитків у розмірі $2,8 млн, адміністративним будівлям (включно з поштовим відділенням) – $20 тис.

Як повідомлялося з посиланням на оцінки KSE, загальний обсяг прямої шкоди економіці України від пошкодження чи руйнування житлових, нежитлових будівель та інфраструктури в результаті російської агресії становить $108,3 млрд, або 2,9 трлн. Для відновлення зруйнованих активів необхідно щонайменше $183 млрд.