Економіка

17:43 29.08.2022

Комфортною зима не буде, але Росію треба ставити на місце, – Зеленський французьким бізнесменам

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Комфортною зима не буде, але Росію треба ставити на місце, – Зеленський французьким бізнесменам

Президент України Володимир Зеленський заявив, звертаючись до французьких бізнесменів, що "комфортною зима не буде", але закликав бізнес "виходити з Росії".

"Я розумію, що можуть бути втрати бізнесу, ми попереджали, що буде дефіцит палива. Ми говорили ще до війни про превентивні санкції", - сказав він у понеділок, виступаючи через відеозв'язок перед представниками Руху підприємств Франції.

"Комфортною зима не буде, але їх (Росію – ІФ-У) треба ставити на місце", - сказав він, закликавши підприємців "виходити з бізнесу з Російською Федерацією".

"Можна показувати свою єдність і показувати, як бізнес ставиться до деструктивної політики Росії", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна готова забезпечити Європу електроенергією в зимовий період. "Ми готові бути стабільним постачальником електроенергії", - сказав він.

Теги: #газ #бізнес #зеленський

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