Економіка

17:40 29.08.2022

Норвегія може виділити Україні близько $200 млн на закупівлю газу

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Норвегія може виділити Україні близько $200 млн на закупівлю газу

Уряд Норвегії розгляне можливість виділення Україні NOK 2 млрд (близько $200 млн) млн на закупівлю природного газу восени-взимку, повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонасом Гар Стере у Ставангері в понеділок.

"Війна означає, що Україна гостро потребує зовнішньої підтримки. Україна попросила Норвегію взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергії. Зараз ми стежимо за цим, і пропонуємо витратити 2 млрд норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени та взимку", - наводяться його слова на сайті норвезького уряду.

Statsminister Jonas Gahr Støre på scenen på ONS 2022 i Stavanger.

Норвегія як канал підтримки закупівель газу в Україні планує використовувати Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Як повідомлялося, Міністерство фінансів Канади надало Україні пільговий кредит розміром CAD 450 млн (близько $350 млн) на закупівлю природного газу.

 

 

Теги: #газ #норвегія

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