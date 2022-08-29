Зеленський закликав французькі компанії приєднатися до повоєнного відновлення України

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись через відеозв'язок у понеділок до представників Руху підприємств Франції (MEDEF), закликав французькі компанії приєднатися до повоєнного відновлення України.

"Важливо відбудувати Україну після цієї війни. Мир для України, гарантії безпеки та відновлення всього, що зруйнували російські окупанти, стануть наочним доказом того, що європейська ідея сильніша за будь-які диктатури, а цінності свободи, рівності та взаємодопомоги долають будь-який терор. Україна може дати вам тисячі контрактів, тисячі робочих місць. Нам потрібен ваш досвід, ваша участь у відновленні після бойових дій", – заявив Зеленський.

Зокрема, глава держави запросив до співпраці на не окупованих російськими військами територіях України будівельні, автомобільні, продуктові компанії Франції, а також енергокомпанії та компанії, які можуть допомогти Україні з модернізацією комунальної інфраструктури.

Зеленський також запевнив присутніх, що Збройні сили України деокупують усю свою територію.

Крім того, він запросив учасників MEDEF приєднатися до форуму з питань відновлення України, який відбудеться вже цієї осені в Парижі.

Президент також подякував низці французьких компаній, регіонів і міст Франції за вже надану підтримку у відновленні зруйнованої української інфраструктури.