Економіка

11:57 29.08.2022

Міненерго України прогнозує зниження споживання газу в опалювальному сезоні 2022/23 на 40% - нардеп Железняк

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Міненерго України прогнозує зниження споживання газу в опалювальному сезоні 2022/23 на 40% - нардеп Железняк

Міністерство енергетики України прогнозує зниження споживання газу в осінньо-зимовому опалювальному періоді (ОЗП) 2022/2023 років на 39,7% (на 7,7 млрд куб. м) порівняно з минулим – до 11,7 млрд куб. м, повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

За його даними, за різних сценаріїв проходження опалювального сезону потреба країни в імпорті газу становить орієнтовно 3–4,9 млрд куб. м.

Железняк також повідомив, що Верховній Раді найближчим часом знову буде запропоновано проголосувати за скерування кредиту від Канади у розмірі CAD 450 млн (майже $350 млн) на закупівлю природного газу.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 серпня не внесла до фінальної редакції поправок до держбюджету-2022 виділення НАК "Нафтогаз України" 12,7 млрд грн (майже $350 млн) за рахунок кредиту уряду Канади.

Водночас 17 серпня міністерство фінансів Канади окремо зазначило, що надане Україні фінансування має цільове спрямування – закупівля пального для забезпечення опалення. Мінфін України 18 серпня повідомив, що кредит на пільгових умовах від Канади надійшов до державного бюджету країни.

Теги: #газ #прогноз #опалювальний_сезон

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