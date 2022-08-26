Економіка

12:24 26.08.2022

СБ закликав Україну дотримуватися процедур корпоративного управління при призначенні голови ОГТС України

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СБ закликав Україну дотримуватися процедур корпоративного управління при призначенні голови ОГТС України

Світовий банк (СБ) закликав українську владу дотримуватися процедур корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) при призначенні генерального директора "Оператор ГТС України".

"Принципи сумлінного корпоративного управління ОЕСР передбачають, що призначення та відбір генерального директора є винятковою відповідальністю наглядової ради ОГТСУ після її створення", - йдеться у листі СБ на міністра енергетики з копією на міністерство фінансів, текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна".

"Тому ми наполегливо рекомендуємо, щоб усі ц заходи виконувала незалежна наглядова рада ОГТСУ після того, як її буде обрано за допомогою прозорої та такої, що ґрунтуватиметься на заслугах процедури висування кандидатів та їхнього призначення", - зазначили у банку.

У зв'язку з цим СБ запропонував організувати зустріч групи його фахівців з представниками Міненерго, які зараз розробляють альтернативний новий статут ОГТСУ, щоб не втратити належної незалежності наглядової ради оператора.

"Це забезпечить, що Світовий банк, як і інші партнери з розвитку, зможуть надавати оптимальну підтримку Україні в її енергетичній стратегії та інвестиціях протягом наступних років", - йдеться у листі.

Банк запропонував направити свою місію до України, яка б працювала протягом тижня, починаючи з 4 вересня, для подальшого обговорення цих питань та визначення своєї підтримки "у широкому плані".

СБ нагадав, що його група вже кілька років працює з урядом України над посиленням корпоративного управління державними підприємствами відповідно до принципів ОЕСР. Зокрема, розроблені моделі для ОГТС України були схвалені Секретаріатом Енергетичного співтовариства та Європейським Союзом.

"Це схвалення та ефективне корпоративне управління державними підприємствами в енергетичному секторі загалом принципово важливе для успішної інтеграції з європейськими енергетичними ринками та майбутньої енергетичної безпеки України", - зазначили у банку.

Як повідомлялося, під час створення АТ "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія буде оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" було створено ОГТСУ, якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС.

ОГТСУ було передано у власність "МДУ". Водночас, держава передала новому оператору в управління газотранспортну систему терміном на 15 років. З 1 січня 2020 року компанія набула статусу ліцензованого оператора.

У жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач висловив думку, що МДУ свою функцію виконало та його можна розформувати.

У червні 2022 року НР "МДУ" схвалила об'єднання з ОГТСУ, в якому йому на сьогодні належить 100%. 11 серпня 2022 року НР "МДУ" прийняла рішення про кандидата на посаду виконувача обов'язків генерального директора ОГТСУ, але публічно не вказала його ім'я.

Крім того, наглядова рада повідомила, що не приймала рішення щодо інших кандидатів на посаду голови газотранспортного оператора. Раніше низка ЗМІ писали, що міністерство енергетики листом від 12 серпня запропонувало НР "МДУ" розглянути на позачерговому засіданні кандидатуру заступника міністра Миколи Колесника.

Кабінет Міністрів 9 серпня уже відмовляв "МДУ" в узгодженні кандидатури на посаду в.о. гендиректора без розгляду у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо єдиної кандидатури,

ОГТСУ з травня 2019 року очолює Сергій Макогон.

Теги: #газ #світовий_банк #оеср #огтсу

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