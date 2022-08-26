Економіка

10:20 26.08.2022

Персонал ЗАЕС продовжує роботи з підключення енергоблоків №5 і №6 до електромережі – ДІЯРУ

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Персонал ЗАЕС продовжує роботи з підключення енергоблоків №5 і №6 до електромережі – ДІЯРУ

Оперативний персонал окупованої російськими військами Запорізької АЕС, яка 25 серпня вперше в історії була повністю відключена від енергосистеми України, здійснює роботи з підключення енергоблоків №5 та №6 станції до електромережі, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання з посиланням на НАЕК "Енергоатом".

Згідно з її повідомленням у фейсбуці на ранок п'ятниці, власні потреби ЗАЕС в електроживленні забезпечуються з енергосистеми України, зауважень до роботи систем безпеки наразі немає.

ДІЯРУ також повідомила, що внаслідок влучання снарядів окупантів в естакаду, що сполучає енергоблок №2 АЕС зі спецкорпусом, призначеним для поводження з радіоактивними відходами та для дезактивації, пошкоджено трубопроводи мережевої води та хімічно знесоленої води, що проходять естакадою.

За інформацією інспекції, пошкоджень зазнали лінії зв'язку із датчиками радіаційного контролю, розташованими на спецкорпусі, та лінії телефонного зв'язку Запорізької АЕС.

"Оперативний персонал виконав відсікання та локалізацію пошкоджених ділянок трубопроводів, забезпечується оцінка радіаційної та екологічної обстановки на майданчику ЗАЕС", – зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, 25 серпня внаслідок обстрілів російськими військами було пошкоджено останню лінію електропередач, що з'єднує ЗАЕС з енергосистемою України. Два блоки, які працювали, – №5 та №6 – були зупинені системами аварійного захисту. Станція з моменту окупації перейшла на роботу двома блоками з шести, потім два тижні працювала трьома блоками, а останнім часом знову працювала двома блоками.

Теги: #енергоатом #діяру #заес

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