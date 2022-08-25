Економіка

20:54 25.08.2022

Обсяг податкової амністії перевищив 4,5 млрд грн

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Обсяг податкової амністії перевищив 4,5 млрд грн

Загальна сума амністованих активів станом на 25 серпня досягла 4,526 млрд грн, а сума збору до бюджету склала 269,2 млн грн, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його даними, опублікованими в телеграмі, загалом подано 479 декларацій, у середньому – на 9,4 млн грн кожна, або близько $236 тис. за поточним курсом, а ставка сплати до бюджету – 5,95%.

За даними Держподаткової служби, станом на 20 липня загальна сума амністованих активів досягла 4 млрд грн, а сума збору до бюджету склала 241,7 млн грн.

Раніше станом на 5 липня відомство відзвітувало про 3,7 млрд грн амністованих коштів, а на 10 березня - про 3,25 млрд грн.

Як повідомлялося, в Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка мала тривати рік – до 1 вересня-2022. Закон передбачає сплату збору з грошової вартості задекларованих активів за такими ставками: загальна ставка – 5%, щодо активів, розміщених за кордоном, – 7% до 1 березня та 9% після, 2,5% – за ОВДП, придбаними у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання декларації.

Верховна Рада 15 серпня ухвалила закон, яким продовжила терміни "податкової амністії" ще на півроку – до 1 березня 2023 року.

 

 

Теги: #амністія #податки #продовження

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