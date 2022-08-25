Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Євтушенкова

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов проти відомого російського бізнесмена Володимира Євтушенкова, бенефіціара АФК "Система" та ексспіввласника "Vodafone Україна", про стягнення в дохід держави активів, що належать йому безпосередньо.

Згідно з інформацією на сайті ВАКС, склад суду було призначено 24 серпня, а розгляд справи призначено на 31 серпня.

Як треті особи у справі зазначені АТ "Український науково-дослідний проєктно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування", ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс", ТОВ "Електрозавод-ВІТ", ТОВ "ІТМ-Україна", ТОВ "Смарт Диджитал Солюшнс" та АТ ХК "Електрозавод".

Як зазначає аналітичний центр "Інститут законодавчих ідей", це перший такий позов у рамках оновленого у травні законодавства про санкції. Центр, посилаючись на профільного заступника міністра юстиції, зазначає, що позов разом із доповненнями містить понад 500 сторінок. ВАКС має 10 днів на його розгляд. Після рішення ВАКС сторони мають п'ять днів на його оскарження в Апеляційній палаті ВАКС з можливістю продовження ще на 10 днів.

Рішення РНБО щодо блокування активів Євтушенкова було введено у дію указом президента від 24 травня цього року, уточнює "Інститут законодавчих ідей".