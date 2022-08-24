Економіка

20:21 24.08.2022

Ціна газу у Європі перевищила $3100/тис. куб. м

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Ціна газу у Європі перевищила $3100/тис. куб. м

Спотова ціна газу в Європі ввечері в середу перейшла до активного зростання і подолала планку $3100/тис. куб. м.

Вартість найближчого (вересневого) ф'ючерса на TTF на біржі ICE Futures сягнула $3112 за тисячу кубометрів.

Від початку серпня середня ціна на TTF склала $2286, у липні газ торгувався в середньому по $1764 за тисячу кубометрів.

Історичний максимум ціни на газ у Європі було зафіксовано 7 березня 2022 року, коли за квітневий ф'ючерс у якийсь момент давали $3898.

Зростання котирувань споту наприкінці європейської торгової сесії також може бути свідченням впливу азіатського ринку (ф'ючерс на азіатський індекс JKM торгується на Чиказькій біржі). Із початку року азіатські покупці намагалися не форсувати закупівлю газу на споті, поступаючись вільними обсягами європейцям. Проте з наближенням зими перед ними постає завдання формувати власні запаси газу.

 

 

Теги: #газ #ціни #європа #котирування

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