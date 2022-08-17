Економіка

11:58 17.08.2022

monobank із вересня підніме тариф на зняття готівки до 0,9%

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monobank із вересня підніме тариф на зняття готівки до 0,9%

Віртуальний monobank із 1 вересня підніме тариф на зняття готівки до 0,9% з 0,5% діючих нині, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"З 1 вересня платіжні системи... більше ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах. У цих умовах тариф, що раніше діяв за зняття готівки, не буде покривати наших витрат і ми, на жаль, змушені з 1.09 підняти тариф за зняття власних коштів із наших карток із 0,5% до 0,9%", – написав він у своєму телеграм-каналі в середу.

Він уточнив, що тариф на зняття кредитних коштів залишиться без змін.

 

Теги: #зняття #готівка #monobank

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