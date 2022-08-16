Рада відмовилася включати до порядку денного законопроєкт Кабміну про повернення акцизу на пальне – Железняк

Верховна Рада відмовилася включати до порядку денного урядовий законопроєкт №7668, згідно з яким частково повертається акциз на всі види пального, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у "телеграм-каналі" у вівторок.

"Законопроєкт №7668 про повернення акцизного податку на пальне на рівні EUR100/1 тис. літрів не пройшов залу. Не включили до порядку денного", – написав депутат.

За його словами, включення законопроєкту до порядку денного парламенту двічі набрало 218 голосів із необхідних 226.

Як повідомлялося, 14 серпня у Раді було зареєстровано урядовий законопроєкт "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу про ставки акцизного податку" (№7668), відповідно до якого встановлювався акциз на всі види пального у розмірі EUR100 на 1 тис. літрів.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков на брифінгу 15 серпня заявив, що очікує введення акцизу на пальне з 1 вересня або з 1 жовтня поточного року.

За його словами, з поверненням акцизу країна отримуватиме близько 2-3 млрд грн бюджетних надходжень на місяць.

На думку Мінінфраструктури, часткове повернення акцизів на пальне матиме мінімальний вплив на роздрібну вартість.

У березні Верховна Рада скасувала стягнення акцизів на пальне. Це рішення було зумовлене гострою кризою на ринку пального України, спричиненою світовою паливною кризою та атаками Росії на інфраструктуру, призначену для зберігання та транспортування енергоносіїв.