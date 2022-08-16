Надходження на рахунки неплатоспроможних банків у липні зросли до 162,5 млн грн

Надходження на рахунки неплатоспроможних банків у липні 2022 року становили 162,5 млн грн, що в 11,9 раза більше, ніж у червні (13,7 млрд грн), повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) в понеділок.

Згідно з повідомленням, кошти надійшли від погашення кредитів – 157,3 млрд грн, від оренди майна – 4,9 млн грн і від реалізації активів - 300 тис. грн.

Загалом, за січень-липень 2022 року надходження до банків під управлінням Фонду становили 1,9 млрд грн, зокрема 1,506 млрд грн від погашення цінних паперів, 65,3 млн грн – він реалізації майна, 312,4 млн грн – від погашення кредитів, 16,6 млн грн – від оренди майна.