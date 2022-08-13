Економіка

09:36 13.08.2022

Бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості – дослідження ЄБА

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Бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості – дослідження ЄБА

Кількість компаній, які стверджують про достатність їхніх фінансових резервів на період більше року, з травня зросла з 19% до 30%, свідчать оприлюднені у п'ятницю результати нової хвилі опитування "Бізнес під час війни", проведеного Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА).

Згідно з ними, 48% оцінюють свою фінансову стійкість у пів року, ще 16% - у рік і лише 2% бізнесів повідомляють, що їхні фінансові резерви вже закінчилися.

"Усі опитані компанії вже відновили свою роботу. З них 49% відновили свою діяльність у повному обсязі, а 51% – частково. Серед компаній, що працюють частково, 44% були змушені скоротити географію своєї діяльності, 20% – закрити частину офісів чи торгових точок, 18% - перейти в онлайн", - наголошується в повідомленні.

Відповідно до дослідження, динаміка виплат заробітної плати залишається практично незмінною: 61% продовжують виплати у повному обсязі, а 28% роблять це з авансовими чи додатковими виплатами.

Водночас скоротили ці виплати 21%, тоді як у травні таких було 13%. Крім того, 7% компаній відправляють персонал у неоплачувану відпустку, 10% змушені вдаватися до скорочень.

Уточнено, що своїх працівників продовжують підтримувати у той чи інший спосіб 46% компаній, зокрема 40% допомагають продукцією, 34% – фінансово, 17% – медикаментами, 16% – послугами, і 15% – засобами захисту.

В оцінці втрат 41% компаній зазначили їхній розмір до $1 млн, 32% оцінили їх у діапазоні $1-10 млн та 18% повідомляють про втрати понад $10 млн за п'ять місяців війни.

"Водночас принаймні 38% зазнали втрат від бойових дій безпосередньо. Серед компаній, активи яких були зруйновані або пошкоджені, половина ще перебувають на стадії фіксування збитків, 28% звернулися до правоохоронних органів, а 6% сформували позови до національних судів", - підсумували в ЄБА.

За даними асоціації, кожна п'ята компанія, яка взяла участь в опитуванні, має філії, офіси чи активи на тимчасово окупованих територіях. Кожен восьмий опитаний повідомив, що бойові дії змусили їх релокувати офіс чи виробництво до іншого регіону, а 3% респондентів переїхали за кордон.

Також йдеться про те, що 8% компаній залучили державні або міжнародні програми для підтримки бізнесу, 5% мають опцію сплати єдиного податку в розмірі 2% та інші податкові пільги.

Участь в опитуванні взяли 102 директори членських компаній ЄБА, воно тривало з 3 до 9 серпня 2022 року.

Теги: #єба

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