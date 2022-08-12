Економіка

14:09 12.08.2022

"Укрзалізниця" в 2022 році очікує кілька сотень мільйонів збитків

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"Укрзалізниця" в 2022 році очікує кілька сотень мільйонів збитків

АТ "Укрзалізниця" очікує кілька сотень мільйонів збитків за підсумками поточного року, повідомив член правління компанії Євген Лященко на пресконференції в п'ятницю.

"Минулого року в нас був прибуток 465 млн грн, цього року також були плани прибутку, але наразі ми в збитку... Цього року ми будемо у збитках, але в контрольованих, які покриватимуться державою, що стосується відновлення інфраструктури та пасажироперевезення", - сказав він.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за підсумками 2021 року отримала близько 460 млн грн чистого прибутку проти майже 11,9 млрд грн чистого збитку у 2020 році. До війни очікувалося, що її чистий прибуток цього року може сягнути 1,7 млрд грн.

 

Теги: #транспорт #укрзалізниця #збитки

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