Економіка

18:36 10.08.2022

Відновлено постачання нафти РФ через Україну до Словаччини, до Угорщини нафта прибуде в четвер

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Відновлено постачання нафти РФ через Україну до Словаччини, до Угорщини нафта прибуде в четвер

 Постачання російської нафти через Україну нафтопроводом "Дружба" відновилося до Словаччини, завтра сировина прибуде до Угорщини, повідомили в компанії Slovnaft.

"Нафта вже знову надходить до Словаччини нафтопроводом "Дружба", а до Угорщини очікується відновлення постачання протягом завтрашнього дня. Технічну проблему, яка спричинила затримку, вирішено оперативними діями MOL та Slovnaft: компанія перерахувала транзитний збір на оплату використання української ділянки, і українці, вірні своїй обіцянці, розпочали транспортування сирої нафти південною ділянкою трубопроводу", - зазначив представник компанії.

"MOL та Slovnaft відразу ж ініціювали переговори з українцями та росіянами після припинення постачання нафти і зазначили, що візьмуть на себе зобов'язання щодо оплати тарифних зборів. Стосовно цього було досягнуто швидкої домовленості, тому транспортування трубопроводом "Дружба", який забезпечує Угорщину та Словаччину, знову відбувається без перебоїв", - наголошується в повідомленні.

"І Slovnaft, і MOL хочуть продовжувати бути активним посередником у пошуку постійного рішення щодо умов, які змінилися в результаті регулювання ЄС. Сплачені наразі збори буде врегульовано з російською стороною в рамках взаємного кредитування", - додав представник Slovnaft.

Раніше російська "Транснафта" повідомила, що 4 серпня "Укртранснафта" зупинила транзит російської нафти у зв'язку зі збоєм оплати транзитного збору. Зазначалося, що кошти, спрямовані 22 липня за транзит у серпні, було повернуто на рахунок "Транснафти" 28 липня у зв'язку з набуттям чинності Регламентом ЄС 2022/1269. Південною віткою нафтопроводу "Дружба", що проходить територією України, постачання нафти здійснюється у напрямку НПЗ Угорщини, Словаччини та Чехії на підставі довгострокового договору між ПАТ "Транснафта" та АТ "Укртранснафта" на надання послуг із транспортування сировини на умовах 100% передоплати.

Повідомлень про вирішення проблеми транзиту до Чехії поки що не надходило.

Минулого року через "Дружбу" територією України було транспортовано 12 млн тонн російської нафти, зокрема до Чехії - 3,4 млн тонн, Словаччини - 5,2 млн тонн, Угорщини - 3,4 млн тонн.

Теги: #укртранснафта #нафта #європа

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