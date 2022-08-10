Україна отримає додаткове фінансування у EUR10 млн для впровадження заходів енергоефективності - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина підписала додаткову угоду з Європейським Союзом про фінансування заходу "Програма підтримки енергоефективності України – EE4U", спрямовану на збільшення фінансування Фонду енергоефективності.

"Це передбачає продовження програми на три роки, до 2028 року, та збільшення суми співфінансування з боку Німеччини на EUR10 млн. Ця угода також має на меті вдосконалення співробітництва між донорами, Цільовим фондом багатьох донорів, Міжнародною фінансовою корпорацією та Фондом енергоефективності", - йдеться в повідомленні пресслужби віцепрем'єра.

За словами Стефанішиної, енергонезалежність та енергетична стійкість через впровадження енергоефективних заходів є важливим елементом розвитку і національної стійкості України.