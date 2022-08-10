Економіка

15:23 10.08.2022

УАМ просить Кабмін дозволити оплачувати валютою участь у міжнародних виставках

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УАМ просить Кабмін дозволити оплачувати валютою участь у міжнародних виставках

Українська асоціація меблярів (УАМ) просить уряд дозволити закупівлю валюти для оплати участі у міжнародних виставках та внести відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів №153 від 24 лютого 2022 року.

"Ми цілком поділяємо думку керівництва нашої держави про те, що нам обов'язково потрібно продовжувати працювати та відновлювати нашу економіку, тому звертаємося до вас із проханням сприяти продовженню роботи індустрії за рахунок внесення оплати участі у міжнародних виставках до переліку послуг, робіт із операцій, імпорту яких Національному банку рекомендовано забезпечити здійснення переказів, згідно з постановою Кабміну від 24 лютого 2022 року №153", - йдеться у листі асоціації, надісланому прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, текст якого є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив президент УАМ Володимир Патіс, з лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ на територію України обсяг внутрішнього ринку меблів скоротився до 30% порівняно з мирним часом.

Для абсолютної більшості виробників меблів способом виживання стає експорт, який співтовариство меблярів активно розвиває. За перше півріччя 2022 року експорт меблів (група 94) становив $432,2 млн, що лише на 15,2% менше за показники попереднього року і майже в 1,5 раза більше за показники 2020 р.", - повідомив Патіс.

Член правління УАМ та координатор розвитку меблевих кластерів Оксана Донська у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" наголосила, що спеціалізовані виставки є одним із найважливіших інструментів вибудовування бізнес-відносин.

"У травні-червні нам вдалося організувати роботу трьох національних стендів у Польщі, ОАЕ та Італії, ми представили продукцію 42 фабрик, було підписано нові контракти. У найближчому майбутньому ми готуємо участь у MOW (Німеччина), Warsaw Home&Contract (Польща), IMM Колон (Німеччина), Isaloni (Італія) та інших заходах. Загалом це понад 200 фабрик. Багато меблярів планують самостійно взяти участь в інших виставках. Але оплатити участь на цьому етапі ми не можемо, така послуга не прописана у постанові Кабміну", – пояснила вона.

Експерт наголосила, що на цьому етапі дозвіл на купівлю валюти та оплату участі відбувається буквально "у ручному режимі".

"Один із членів УАМ уже 16-й день перебуває в пробіжках між департаментами Мінекономіки, намагаючись отримати наразі лише прохання міністерства до Кабміну і НБУ дозволити оплату саме участі у виставці. Він має філію в Польщі, він може оформити участь у виставці через неї, але наполегливо намагається зробити все правильно", - повідомила Донська.

Вона додала, що згідно з постановою дозволено купівлю валюти для оплати юридичних, агентських та інших послуг, і висловила сподівання, що уряд почує доводи меблярів та інших експортерів та дозволить оплату участі у виставках.

Українська асоціація меблярів (УАМ) об’єднує понад 60% представників меблевої індустрії.

Теги: #валюта #меблі #уам

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