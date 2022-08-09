Економіка

16:40 09.08.2022

Росія реалізовує на Запорізькій АЕС передану з "Росатому" програму перепідключення станції до Криму

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Росія реалізовує на Запорізькій АЕС передану з "Росатому" програму перепідключення станції до Криму

"Росатом" передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до Криму, який реалізують окупанти, повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону у вівторок.

"Фактично з четверга ми маємо погіршення ситуації на Запорізькій АЕС. Спочатку там почалося з того, що персонал "Росатому" передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму і першою передумовою цієї програми є фактично тяжке пошкодження ліній зв'язку станції з енергосистемою України", - сказав Котін.

За його словами, саме цей сценарій реалізовують останні три дні, коли російські окупанти пошкодили на ЗАЕС три лінії електропередач. Наразі станція працює з однією лінією видачі потужності, що є дуже небезпечним режимом роботи АЕС.

Як пояснив глава "Енергоатому", для того, щоб переключити ЗАЕС на Крим, окупантам необхідно повністю знеструмити її та південні території України у вигляді частини окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.

"Саме це прописано у програмі, і після того як все це гаситься (знеструмлюється – ІФ), вони знову починають заживлювати області від підстанції в Джанкої, потім поступово доходити до Каховської і від неї вже заживлювати Запорізьку АЕС. І після цього ЗАЕС вже неможливо буде підключити до української енергосистеми – вона залишиться на російській частоті", - сказало джерело.

Водночас період з моменту знеструмлення Запорізької АЕС виявиться для неї найнебезпечнішим, наголосив Котін.

"Ось це їхній план, і вони його почали реалізовувати. Однак у той період, коли буде повністю погашено регіони та відключено ЗАЕС від енергосистеми, це найнебезпечніший режим для неї. Тому що всі 20 дизель-генераторів на Запорізькій АЕС увімкнуться, і якщо будуть будь-які відмови цього обладнання, це загрожуватиме розплавленням активних зон реактора", - резюмував голова "Енергоатому".

Як він доповнив, зараз ситуація на Запорізькій АЕС вже наближається до передаварійної на японській "Фукусімі-1" у 2011 році.

"На ЗАЕС ми від цієї першої стадії "Фукусіми-1" вже дуже близько, бо там тільки одна лінія. Щойно вона відключиться, станція перейде на дизелі, і після цього все залежатиме від надійності їхньої роботи та достатності того палива, яке там є для дизелів на ЗАЕС", – констатував Котін.

Як повідомлялося, окупована російськими військовими ЗАЕС 5 серпня відключила від мережі один із трьох працюючих енергоблоків через пошкодження високовольтної лінії внаслідок ворожих обстрілів.

Як уточнили в компанії, військові РФ поцілили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ОРУ (відкритого розподільчого пристрою) автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

За останніми даними Міжнародного агентства з ядерної енергії, з 14 липня ЗАЕС почала працювати трьома блоками. До цього з моменту захоплення російськими окупантами 4 березня вона працювала двома блоками з шести.

Теги: #крим #енергоатом #заес #котін

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