Економіка

13:56 09.08.2022

"Укргідроенерго" на якийсь час замістило відключений енергоблок ЗАЕС, щоб уникнути проблем в енергосистемі – голова компанії

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"Укргідроенерго" на якийсь час замістило відключений енергоблок ЗАЕС, щоб уникнути проблем в енергосистемі – голова компанії

Дністровська ГАЕС ПрАТ "Укргідроенерго" змогла на якийсь час замістити відключений 5 серпня внаслідок пошкодження лінії електропередач обстрілами російських військових блок Запорізької атомної станції та уникнути серйозних проблем в енергосистемі, повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Коли росіяни обстріляли ЗАЕС і довелося відключати блок, Дністровська ГАЕС витримувала навантаження одразу трьома своїми блоками і виробила за добу 8,5 млн кВт-год. Це і є наше завдання – тримати аварійний та балансувальний резерв, надавати допоміжні послуги", – сказав Сирота в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що у разі відключення двох ще працюючих блоків ЗАЕС резерви для їхнього заміщення на короткий період "Укргідроенерго" має.

"Є ще резерви, навіть на два блоки, але на короткий період", – пояснив він, зазначивши, що цей час енергосистема має відрегулювати виробництво ресурсу.

Як повідомлялося, 5 серпня внаслідок пошкодження повітряної лінії на ЗАЕС було відключено один із трьох працюючих енергоблоків. Згодом голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зазначив, що станція під час продовження обстрілів та нових пошкоджень може повністю перейти у режим блекауту.

Теги: #укргідроенерго #заес #дністровська_гаес

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