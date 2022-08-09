Економіка

13:50 09.08.2022

ДІЯРУ може зупинити дію ліцензій на експлуатацію двох блоків Запорізької АЕС

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ДІЯРУ може зупинити дію ліцензій на експлуатацію двох блоків Запорізької АЕС

Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) найближчим часом планує розглянути питання щодо зупинення чи внесення змін до ліцензій на експлуатацію першого та другого блоків Запорізької АЕС, повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі.

За її даними, інспекція констатувала, що активні бойові дії в районі розташування ЗАЕС, перебування російських військових на майданчику станції та їхні непередбачувані дії можуть призвести до катастрофічних наслідків.

Йдеться, зокрема, про унеможливлення виконання персоналом безпосередніх функцій з керування енергоблоками, перешкоджання застосуванню додаткових технічних засобів, впроваджених на енергоблоках ЗАЕС з урахуванням досвіду аварії на АЕС "Фукусіма", та перешкоджання підрозділам ДСНС України у гасінні пожеж та реагуванні на інші можливі аварії.

Крім того, дії російських військ можуть призвести до унеможливлення захисту персоналу та населення тимчасово окупованої території в районі розташування ЗАЕС в умовах ядерної/радіаційної аварії.

Розміщення на майданчику ЗАЕС військового арсеналу також може призвести (внаслідок його безпосереднього застосування чи детонування) до пошкодження систем та елементів, важливих для безпеки ядерних установок ЗАЕС. Отже, залежно від особливостей експлуатаційного стану ядерної установки та характеру пошкоджень за найнесприятливішого випадку вже протягом кількох годин може відбутися тяжке пошкодження ядерного палива із подальшим радіаційним забрудненням довкілля та радіаційним опроміненням персоналу і населення.

"З огляду на це та відповідно до вимог чинного законодавства колегія ДІЯРУ ухвалила рішення про визнання дій військових РФ на майданчику ЗАЕС та розміщення військової техніки з боєкомплектом, зброєю й вибухівкою безпосередньо поруч із ядерними установками актом ядерного тероризму", - заявили в НАЕК.

ДІЯРУ також доручила "Енергоатому" в найкоротші терміни вжити заходів щодо визначення безпечної конфігурації енергоблоків ЗАЕС в умовах окупації майданчика атомної станції військовими РФ та ведення бойових дій у районі його розташування.

Як повідомлялося, окупована з 4 березня російськими військовими ЗАЕС 5 серпня відключила від мережі один із трьох енергоблоків, що працювали, через пошкодження високовольтної лінії внаслідок ворожих обстрілів. За словами голови НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, ЗАЕС може перейти в режим блекауту в разі продовження російських обстрілів, оскільки пов'язана з енергосистемою лише однією лінією електропередач.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція за встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 потужністю 1000 МВт кожен побудовано за проєктом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

 

Теги: #енергоатом #діяру #заес

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