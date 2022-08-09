Із "Чорноморська" зерновим коридором пройдуть ще два судна - Міноборони Туреччини

Міністерство оборони Туреччини очікує на успішне завантаження зерна на ще два судна в Морському торговельному порту "Чорноморськ".

Як повідомляється на офіційній сторінці міністерства у соцмережі "Твіттер" у вівторок, судно OCEAN LION під прапором Ліберії вже вирушило з "Чорноморська" з 64,72 тис. тонн кукурудзи на борту, призначеної для Південної Кореї.

Судно під турецьким прапором RAHMİ YAĞCI має доставити з "Чорноморська" до Стамбула 5,3 тис. тонн соняшникового шроту навалом.

У міністерстві також повідомили, що інспекцію чотирьох суден з українським зерном, які чекають на перевірку Спільного координаційного центру (СКЦ), також буде проведено у найближчі години.

Як повідомлялося, 22 липня у Стамбулі на пропозицію ООН Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".