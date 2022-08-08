Нацбанк дозволив банкам купувати готівкову валюту і валюту за картками дешевше офіційного курсу

Банки з понеділка можуть купувати готівкову іноземну валюту за встановленим ними курсом, тоді як раніше він мав бути не нижчим від офіційного курсу Нацбанку України, що діє в день здійснення операції.

Відповідні зміни Нацбанк вніс своєю постановою №172 від 5 серпня, оприлюдненою на його сайті.

Крім того, НБУ прибрав і нижній ліміт у вигляді офіційного курсу за операціями, здійсненими з використанням електронних платіжних коштів, при списанні банками-емітентами з рахунку клієнта коштів у валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється у гривні.

Це стосується і випадку при зарахуванні на рахунок клієнта коштів у національній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією здійснюється в іноземній валюті.

Як повідомлялося, Нацбанк з 21 липня девальвував офіційний курс гривні на 25% - до 36,5686 грн/$1.

На сьогодні курс купівлі долара на готівковому ринку помітно вищий за офіційний. У більшості банків він становить 38,4-39 грн/$1, проте деякі банки декларують його на рівні офіційного - мінімально можливого до останнього часу.