Шмигаль про пріоритети держбюджету-2023: Збереження макрофінансової стабільності, фінансування збройних сил та підтримка людей

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль називає збереження макрофінансової стабільності, фінансування збройних сил та підтримку людей пріоритетами державного бюджету на 2023 рік.

"Пріоритети державного бюджету на 2023 рік: збереження макрофінансової стабільності, фінансування збройних сил та підтримка людей", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами наради з командою Міністерства фінансів.

За його словами, проєкт бюджету складається з урахуванням вимог воєнного часу: збереження основних військових та соціальних видатків, створення Фонду оперативного відновлення, продовження програм стимулювання економіки.

"Дав завдання Мінфіну дослідити витрати, особливо ті, що стосуються державних органів влади. Усі мають ясно розуміти, що є справжнім пріоритетом під час війни", - написав прем'єр.