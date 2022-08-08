Економіка

14:43 08.08.2022

Ахметов як фізична особа у 2022 році заплатив близько 1,8 млрд грн податків

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Ахметов як фізична особа у 2022 році заплатив близько 1,8 млрд грн податків

Бізнесмен Рінат Ахметов як фізична особа заплатив до бюджетів усіх рівнів 1,77 млрд грн податків.

Про це на запит агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили у пресслужбі бізнесмена.

Аналогічні запити про суму сплачених податків надіслано також іншим найбільшим бізнесменам країни.

Ідеться про податок на доходи фізичних осіб та військовий збір за результатами 2021 року.

Крім того, бізнес Ріната Ахметова за перше півріччя 2022 року сплатив до державного та місцевих бюджетів ще 39,9 млрд грн податків.

Підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" із початку повномасштабної війни передали на допомогу ЗСУ та гуманітарні цілі 3 млрд грн.

Теги: #ахметов #податки

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