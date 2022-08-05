Україна має транспортувати від 5 млн тонн сільгоспкультур на місяць, щоб вивезти новий і минулорічний урожай – міністр Сольський

Україна в цьому сезоні може експортувати 70 млн тонн врожаю зернових і олійних культур нинішнього і торішнього врожаю, для цього необхідно експортувати не менше ніж 5 млн тонн/місяць, тоді як за підсумками липня цей показник наблизився до 3 млн тонн/місяць.

"Близько 18-19 млн тонн у нас ще залишається з минулого сезону. Тобто нам потрібно вивезти близько 70 млн тонн продукції протягом року, до наступного врожаю. Це близько 5 млн тонн на місяць. Цифра велика, але вона звична для українського бізнесу і пов'язаних з ним органів. Вони з нею впораються, якщо не будуть перешкоджати", - заявив в ефірі Всеукраїнського телемарафону міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Міністр нагадав, що відомство напередодні збільшило прогноз врожаю зернових і олійних в Україні в 2022 році на 5-7 млн тонн - до 65-67 млн тонн з 60 млн тонн. З них 50 млн можна експортувати у вигляді сільгоспсировини або продуктів його переробки, таких як рослинна олія і шрот.

Він уточнив, що в липні без урахування розблокування морпортів Україна наростила експорт агропродукції автомобільним, залізничним і річковим транспортом до показника в 3 млн тонн.

"Транспортні органи, бізнес, Мінагрополітики, які мають до цього причетність, активно працюють, ринок лібералізований, конкурентний і дуже активний", - підсумував міністр.