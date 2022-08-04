ДТЕК у вересні у повному обсязі виплатить близько $30 млн відсотків за єврооблігаціями - ЗМІ

Енергохолдинг "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова планує у повному обсязі виплатити $29,5 млн відсотків за єврооблігаціями у вересні поточного року, повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

"ДТЕК Енерго виплатить вересневий купон на $29,5 млн за облігаціями 2027 року в повному обсязі", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg.

Це буде другий квартал поспіль, коли компанія Ахметова у повному обсязі виплачує купон західним партнерам.

"Хоча ми погодили варіант із чотирма послідовними періодами половинної оплати готівкою, ми вирішили не використовувати цього і залишити на потім, на випадок погіршення ситуації", – зазначив Тимченко.

У публікації уточнено, що ще на початку війни ДТЕК досяг угоди із західними кредиторами про зміну умов, щоб дозволити виплачувати відсотки у розмірі 3,5% замість повних 7% у подальших кварталах. Проте зрештою ДТЕК виплатив червневий купон за повною ставкою.

Bloomberg пише, що план приватної компанії ДТЕК з виплати купона, ймовірно, буде полегшенням для інвесторів після того, як низка державних компаній, зокрема "Укравтодор" та "Укренерго", спробувала відтермінувати виплату боргу за проханням уряду України про аналогічне відтермінування виплати боргу.

Тимченко в інтерв'ю також зазначив, що ДТЕК перебуває в процесі інтеграції до європейської енергосистеми і найближчими місяцями оголосить про інвестиції у відновлювані джерела енергії в Румунії. Крім того, за його словами, компанія має плани з реалізації проєктів в Італії, Хорватії та Польщі.

Як повідомлялося, у квітні енергохолдинг "ДТЕК Енерго" запросив у власників його єврооблігацій на $1,645 млрд із погашенням у 2027 році згоди на виплату найближчих двох купонів за перший і другий квартали цього року за ставкою 3,5% річних, з капіталізацією решти 4% за ставкою 8,5% річних та виплати їх пізніше.

Компанія достроково отримала позитивну відповідь власників на запит.