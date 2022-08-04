Уряд не очікує збільшення кількості субсидіантів через війну - Жолнович

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що уряд не очікує збільшення кількості одержувачів житлових субсидій у зв'язку з війною.

"Ми маємо запланований субсидійний бюджет, збільшили його на 3 млрд грн порівняно з минулим роком. З травня субсидії призначені та виплачуються, заборгованості немає, лише можуть бути невеликі затримки, пов’язані з казначейством", - сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи вплине війна на обсяги комунальних субсидій.

Також вона зазначила, що уряд вживає заходів для того, щоб викупити наперед певну кількість газу й енергоносіїв, аби не збільшувалися тарифи взимку. Це дасть змогу не опустити людей у ще більший стан бідності, щоб для них не сильно зросла платіжка".

"Тому ми не очікуємо, що величезна кількість людей прийде по субсидії порівняно з минулими роками. Очікується приблизно така сама кількість субсидіантів", - заявила міністр.