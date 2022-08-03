Економіка

19:12 03.08.2022

Україна накопичила 12 млрд куб м газу в ПСГ і має в своєму розпорядженні запаси 1,83 млн тонн вугілля

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Україна накопичила 12 млрд куб м газу в ПСГ і має в своєму розпорядженні запаси 1,83 млн тонн вугілля

Україна станом на 3 серпня накопичила у своїх підземних сховищах (ПСГ) трохи більше 12 млрд куб. м природного газу, повідомила пресслужба Кабінету міністрів у середу.

У ході селекторної наради про підготовку до опалювального сезону під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля також озвучено, що на складах ТЕС та ТЕЦ накопичено 1,83 млн. тонн вугілля із запланованих 2,5 млн тонн.

Плановий показник готовності об'єктів до опалювального сезону становить 60%. "Загалом країна рухається в межах плану (56-58%), деяким областям поставлене завдання прискоритися", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, перед "Нафтогазом" поставлене завдання накопичити в українських підземках 19 млрд куб. м до початку опалювального сезону 2022/2023 років. Водночас, голова НАК вважає, що країні вистачить і 15 млрд куб. м газу запасів, оскільки через військову агресію РФ споживання газу Україною значно знизилося.

 

 

Теги: #запаси #псг

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