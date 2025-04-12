Інтерфакс-Україна
Економіка
12:02 12.04.2025

Наступного тижня Україна завершить сезон відбору газу та зосередиться на підготовці до зими – ексміністерка енергетики

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Наступного тижня Україна завершить сезон відбору газу та зосередиться на підготовці до зими – ексміністерка енергетики

Наступного тижня середньодобові температури в Україні підвищаться до 14-15 градусів Цельсія, що дозволить ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) та АТ "Укртрансгаз" остаточно завершити сезон відбору природного газу зі сховищ та зосередитись на підготовці до наступного опалювального зимового періоду (ОЗП).

"Через очікуване зниження температур закінчення сезону відбору з підземних сховищ газу (ПСГ) переноситься ще на кілька днів", - написала ексміністерка енергетики Ольга Буславець у Facebook.

За її даними, загальний рівень запасів природного газу в українських ПСГ становить 5,5 млрд куб. м, включно 4,1 млрд куб. м газу довготривалого зберігання з урахуванням газу на непідконтрольних територіях, а також 0,6 млрд куб. м активного газу довготривалого зберігання, який було переведено в категорію "буферний газ".

"Це нижче середнього рівня у звичайні 2015-2018 роки на 32%, та нижче минулого року на 33% (з урахуванням 0,04 млрд куб. м газу нерезидентів)", - зазначила ексміністерка.

Своєю чергою за даними ОГТСУ, за останній тиждень чистий імпорт газу в Україну (без short-haul) залишився на рівні 37 млн куб. м (50/50 з Угорщини та Польщі).

Добове споживання газу в Україні на цьому тижні зросло на фоні знижених температур та тримається на рівні 55-60 млн куб. м/добу, що потребує відбору з ПСГ 10-15 млн куб. м/добу та імпорту до 6 млн куб. м/добу.

Водночас запаси природного газу в ПСГ Європи на кінець поточного тижня зросли до 37,4 млрд куб. м з рівнем наповнення 35%, що нижче середнього за останні 5 років на 23%, та нижче рівня минулого року на 42%, або на 27,4 млрд куб. м.

Як повідомлялося, група "Нафтогаз" планує до 1 листопада цього року імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу, аби забезпечити стабільне проходження опалювального сезону 2025–2026 років.

"У той же час, у разі продовження атак рф, або затримки ремонтних робіт газової інфраструктури, обсяг необхідного імпорту може зрости", – стверджує Буславець.

Як вона нагадала, "Нафтогаз" починає підготовку до наступної зими з грантом від Норвегії EUR140 млн та позикою ЄБРР EUR270 млн. Окрім цього, "Нафтогаз" веде переговори про залучення EUR500 млн від Європейського інвестиційного банку і $100 млн від державних банків через рефінансування Національного банку України.

Теги: #відбір #псг #газ

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