Уряд погодив нову пропозицію "Нафтогазу" на відтермінування з євробондів

НАК "Нафтогаз України" найближчими днями направить власникам єврооблігацій нову пропозицію про відтермінування виплат за ними, оскільки отримала відповідне узгодження від уряду, йдеться у повідомленні НАК увечері у вівторок.

"…нова пропозиція держателям єврооблігацій Нафтогазу на відтермінування виплат скоординована з Міністерством фінансів і умови пропозиції інвесторам відповідають умовам пропозиції інвесторам щодо відтермінування виплат за суверенними єврооблігаціями України та пропозиціям інвесторам від Укренерго та Укравтодору", – наголошується в релізі.

"Нафтогаз" додав, що в уряді розраховують на позитивне рішення власників єврооблігацій НАК щодо нових умов відтермінування виплат, що дозволить компанії використовувати акумульовані кошти для імпорту природного газу та підготовку до опалювального сезону, який може виявитися найскладнішим в історії України.

"Для отримання згоди держателів єврооблігацій на перших зборах кворум повинен скласти 2/3 від загальної номінальної вартості єврооблігацій, а голоси "за" мають віддати 75% від учасників зборів", - наголосив голова правління НАК Юрій Вітренко.

Як повідомлялося, 21 липня Кабмін визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України" щодо зміни кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №625-р від 21 липня 2022 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі. У зв'язку з цим уряд зобов'язав НАК укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не були зазначені.

"Нафтогаз" пропонував виплатити всі купони за єврооблігаціми-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того самого дня погасити єврооблігації-2022, а купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотіла б виплатити 8 листопада 2024 року. Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а уряд заборонив платити, що призвело 26 липня до дефолту компанії з двох із трьох випусків євробондів.

Наразі на ринку перебувають в обігу три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді – 7-річні на $500 млн із дохідністю 7,625%. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.