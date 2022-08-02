Fitch подвоїло прогноз зростання ВВП Грузії у 2022 році, до 10,9%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch переглянуло прогноз зростання економіки Грузії у 2022 році у бік збільшення – до 10,9% проти попередньої оцінки (річної давності) на рівні 5,4%.

Згідно з повідомленням агентства, перегляд оцінки - слідство, зокрема, "дуже значного збільшення кількості туристів (+234,5% у першому півріччі порівняно з аналогічним періодом 2021 року), позитивного чистого експорту та грошових переказів".

Аналітики Fitch зазначають, що для Грузії ситуація в Україні "виявилася великим позитивним економічним шоком", оскільки в країну ринув потік громадян РФ, України та Білорусі.

Водночас Грузія демонструє "надійну та ефективну політику та сильні показники управління", ніж багато інших країн у рейтинговій категорії "BB".

Стабільний експортний попит і відновлення туризму, що триває, допоможуть зберегти зростання ВВП Грузії на рівні 5,3% у 2023 році і 4,7% в 2024 році, вважає Fitch.

Водночас аналітики агентства зазначають на "очевидних" ризиках перегріву в секторі нерухомості, де останні місяці зберігається значне зростання цін на житло - як на продаж, так і на орендне. Крім того, "Грузія дуже схильна до геополітичних ризиків, особливо враховуючи неврегульовані конфлікти (...) в Абхазії та Південній Осетії", зазначає Fitch.

Щодо інфляційних ризиків, то Fitch очікує, що середньорічна інфляція поточного року складе 11,5%, що, як і раніше, значно вище за цільовий показник ЦБ Грузії у 3%. У 2023 році агентство прогнозує інфляцію в Грузії на рівні 6,2%, у 2024 році – на рівні 4,2%.

ВВП Грузії 2021 року зріс на 10,6%.