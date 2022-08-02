Економіка

20:20 02.08.2022

Задокументовані збитки від агресії РФ зросли за 7 тижнів на $12,8 млрд, потреби у відновленні на $19,9 млрд

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Задокументовані збитки від агресії РФ зросли за 7 тижнів на $12,8 млрд, потреби у відновленні на $19,9 млрд

Загальна сума задокументованих збитків від збройної агресії РФ проти України за сім тижнів війни після 13 червня зросла на $12,8 млрд переважно за рахунок збільшення кількості пошкоджених і зруйнованих будівель і досягла $108,3 млрд, зазначено у повідомленні Київської школи економіки ( KSE) у вівторок.

"За останніми даними, зруйновано та пошкоджено щонайменше 129,9 тис. будівель, з яких 15,1 тис. – багатоквартирних… Прямі збитки від руйнування багатоповерхівок становлять $42,3 млрд, і ще $5,4 млрд збитків завдано власникам приватних будинків", – зазначено в оновленому документі, спільно підготовленому KSE Institute, урядовими органами за лідерства Мінреінтеграції та Мінрегіонрозвитку.

На другому місці за вартісною оцінкою збитків – сфера інфраструктури: $31,6 млрд, тоді як збитки, завдані підприємствам та промисловості, оцінюються в $8,8 млрд.

У повідомленні зазначається, що станом на 27 липня зруйновано також 2217 освітніх закладів на $3,8 млрд, 903 медустанови на $1,6 млрд та 89 установ соціальної сфери більш ніж на $300 млн.

"Загалом із початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 388 підприємств, 43,7 тис. сільськогосподарської техніки, 1991 магазин, 511 адмінбудівель, 18 цивільних аеропортів, 105,2 тис. легкових авто, 764 дитсадки, 634 культурних споруд, 27 торговельних центрів, 28 нафтобаз", – констатується у документі.

У звіті зазначено, що сума непрямих втрат галузей зросла менше – на $1,8 млрд, і на 1 серпня 2022 року вона оцінюється у $128,8 млрд або 3,7 трлн грн. Найбільше збитків у сферах промисловості – $29,8 млрд, АПК та земельних ресурсів – $23,4 млрд та торгівлі – $23,3 млрд.

"Загальна сума потреб у відновленні зруйнованих активів становить $185 млрд або майже 5,4 трлн грн. Потреби у відновленні зросли на $19,9 млрд грн порівняно з останніми розрахунками через збільшення кількості зруйнованих та пошкоджених об'єктів, які потребують відновлення", – зазначають експерти.

Вони уточнили, що із цієї суми 40% потрібні для відновлення житлового фонду — $75,3 млрд, інфраструктури – $42,3 млрд, промисловості та підприємств – $18,3 млрд, АПК та земельних ресурсів – $17,5 млрд.

Ще $70 млрд у документі оцінюється вартість розмінування територій.

У дослідженні уточнюється, що загальна сума враховує лише відновлення зруйнованих об'єктів за принципом Build Back Better з урахуванням модернізації та додаткової потреби у ліквідності відновлення діяльності підприємств. Ця оцінка не враховує загальних потреб у відновленні економіки, а також додаткових потреб у модернізації активів, які не отримали пошкоджень і руйнувань. За оцінками уряду, загальна потреба у фінансуванні відновлення та модернізації економіки становить $750 млрд.

 

 

Теги: #війна #оцінка #збитки

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