Економіка

19:52 02.08.2022

Fitch удвоило прогноз роста ВВП Грузии в 2022г, до 10,9%

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Fitch удвоило прогноз роста ВВП Грузии в 2022г, до 10,9%

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз роста экономики Грузии в 2022 году в сторону увеличения - до 10,9% против предыдущей оценки (годичной давности) на уровне 5,4%.

Согласно сообщению агентства, пересмотр оценки - следствие, в частности, "очень значительного увеличения числа туристов (+234,5% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), положительного чистого экспорта и денежных переводов".

Аналитики Fitch отмечают, что для Грузии ситуация на Украине "оказалась большим положительным экономическим шоком", поскольку в страну хлынул поток граждан РФ, Украины и Белоруссии.

Одновременно Грузия демонстрирует "надежную и эффективную политику и более сильные показатели управления", чем многие другие страны в рейтинговой категории "BB".

Стабильный экспортный спрос и продолжающееся восстановление туризма помогут сохранить рост ВВП Грузии на уровне 5,3% в 2023 году и 4,7% в 2024 году, считает Fitch.

В то же время аналитики агентства указывают на "очевидные" риски перегрева в секторе недвижимости, где в последние месяцы сохраняется значительный рост цен на жилье - как на продажу, так и на арендное. Кроме того, "Грузия сильно подвержена геополитическим рискам, особенно учитывая неурегулированные конфликты (. . .) в Абхазии и Южной Осетии", отмечает Fitch.

Что касается инфляционных рисков, то Fitch ожидает, что среднегодовая инфляция в текущем году составит 11,5%, что по-прежнему значительно выше целевого показателя ЦБ Грузии в 3%. В 2023 году агентство прогнозирует инфляцию в Грузии на уровне 6,2%, в 2024 году - на уровне 4,2%.

ВВП Грузии в 2021 году вырос на 10,6%.

Теги: #грузия #ввп #прогноз

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