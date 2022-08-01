Економіка

19:45 01.08.2022

Дефіцит загального фонду держбюджету в липні впав до 4,8 млрд грн - Мінфін

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Дефіцит загального фонду держбюджету в липні впав до 4,8 млрд грн - Мінфін

Державний бюджет України за сім місяців 2022 року виконано з дефіцитом 412 млрд грн, зокрема загального фонду – 411,3 млрд грн за запланованого дефіциту на цей період 743,4 млрд грн, такі попередні результати повідомило Міністерство фінансів у понеділок.

Відомство уточнило, що у липні дефіцит загального фонду держбюджету впав до 4,8 млрд грн зі 134,9 млрд грн у червні, 113,4 млрд грн у травні, 89,7 млрд грн у квітні та 80,6 млрд грн у березні, тоді як у лютому та січні фіксувалися профіцити – відповідно 1,1 млрд грн та 12 млрд грн.

План дефіциту на липень, за інформацією Мінфіну, становив 100,8 млрд. грн.

Такий обвал дефіциту пов'язаний із різким збільшенням грантової зовнішньої допомоги, яка, на відміну від кредитів, класифікується як доходи держбюджету, а не фінансування його дефіциту.

Якщо у червні гранти ЄС, США, інших держав та міжнародних організацій досягли 38,12 млрд грн порівняно з 15,9 млрд грн у травні, то у липні – 80,4 млрд грн, зазначив Мінфін.

За його даними, з урахуванням цього доходи загального фонду держбюджету у липні становили 169,6 млрд грн, тоді як касові витрати – 174,5 млрд грн.

 

 

Теги: #статистика #дефіцит

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