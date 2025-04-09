Інтерфакс-Україна

Економіка

17:21 09.04.2025

ЄС виділяє Україні EUR1 млрд у рамках кредиту G7

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ЄС виділяє Україні EUR1 млрд у рамках кредиту G7

Єврокомісія (ЄК) оголосила в середу про низку кроків ЄС щодо подальшої підтримки України, зокрема про виділення Києву EUR1 млрд у рамках кредиту країн G7.

"Ми працюємо в усіх напрямках, щоб зміцнити країну і підтримати справедливий і міцний мир на умовах України. Сьогоднішні виплата і угоди також є інвестицією в спільне майбутнє", - заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн на 10-му засіданні Ради асоціації ЄС-Україна, що відбулося в Брюсселі.

Згідно з повідомленням ЄК, додатковий EUR1 млрд макрофінансової допомоги в рамках кредиту G7 "буде погашений за рахунок коштів від іммобілізованих російських державних активів у ЄС".

Цей платіж, зазначається в документі, доводить загальну суму наданої макрофінансової допомоги Україні до EUR5 млрд.

У публікації також ідеться, що цього тижня ЄС запросив для України EUR2,1 млрд за рахунок надзвичайних доходів від заморожених активів російського Центрального банку, що зберігаються в депозитаріях цінних паперів. "Отримання цієї суми буде другим переказом такого роду після першого траншу, наданого в липні 2024 року. Він охоплює доходи, накопичені в другій половині 2024 року", - повідомляє ЄК.

Крім того, оголошено, що в середу між ЄС та Україною підписано п'ять нових угод, серед яких три фінансові контракти на EUR300 млн між Європейським інвестиційним банком та Україною для "ключових операцій, що відповідають найнагальнішим потребам України у відновленні".

Єврокомісія також підписала угоду про участь України в програмі спостережень за станом Землі Copernicus і в розділах "Космічні погодні явища" і "Навколоземні об'єкти" космічної програми ЄС.

Теги: #кредит #єк #g7

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