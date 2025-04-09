ЄС погодив мита-відповідь на американські товари на суму близько EUR21 млрд ($23,2 млрд), повідомляє Bloomberg.

"Європейський Союз схвалив тарифи на американські товари на суму близько EUR21 млрд ($23,2 млрд) у відповідь на 25% мита, які президент Дональд Трамп ввів минулого місяця на експорт сталі та алюмінію з блоку", - йдеться у повідомленні Bloomberg у середу.

Повідомляється, що більшість із 27 держав-членів ЄС у середу проголосували за санкції, деякі з яких почнуть діяти з середини квітня. Тарифи будуть націлені на політично чутливі американські штати і включатимуть такі продукти, як соєві боби з Луїзіани, батьківщини спікера Палати представників Майка Джонсона, а також алмази, сільськогосподарську продукцію, птицю та мотоцикли.

"Європейська комісія, виконавчий орган блоку, заявила, що контрзаходи можуть бути припинені в будь-який час, "якщо США погодяться на справедливий і збалансований результат переговорів"", - зазначається у повідомленні.

"Цей крок посилює зростаючу трансатлантичну торговельну війну, оскільки США також застосували універсальний 20% тариф майже на весь європейський експорт, а також окремий 25% мито на автомобілі та деякі автозапчастини. Трамп заявив, що оголосить про додаткові тарифи на пиломатеріали, напівпровідникові чіпи та фармацевтичну продукцію. Усі нові тарифи Трампа вдарили по товарах ЄС на суму близько 380 млрд. євро", - наголошують у Bloomberg

Як повідомлялося, ЄС зіткнувся з митами у 25% на імпорт сталі, алюмінію та автомобілів, а також новими ширшими митами у розмірі 20% майже на всі інші товари відповідно до політики Трампа, спрямованої на країни, які, за його словами, запроваджують високі бар’єри для імпорту зі США.

Європейська комісія, яка координує торговельну політику ЄС, в понеділок запропонувала додаткові мита в основному розміром 25% на низку імпортних товарів із США. Імпорт включає мотоцикли, птицю, фрукти, деревину, одяг і зубну нитку, згідно з документом, з яким ознайомилося Reuters. Минулого року вони становили близько EUR21 млрд ($23 млрд), що означає, що відповідні дії ЄС стосуватимуться товарів вартістю менше EUR26 млрд експорту металів із ЄС, які постраждали від тарифів США.