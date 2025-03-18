Зеленський: На сьогодні немає серйозних дефіцитів у озброєнні

В цілому в Україні зараз немає серйозного дефіциту в озброєнні, однак є питання з FPV-дронами, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз я бачу деякі дефіцити, але в цілому серйозних дефіцитів, так сьогодні, є питання з FPV, є ще якісь питання, але там з точки зору артилерії, з точки зору деяких мін, систем, то що поки що ми закриваємо ці питання. І, чесно кажучи, нарощуємо", - сказав Зеленський під час відеоспілкування зі журналістами у вівторок.

За словами президента, є кілька контрактів, однак вони не безкоштовні, як це було у "перший-другий рік війни". "У нас є небезкоштовна допомога, але вона є. І ми знаходимо на неї або партнерські гроші, або свої гроші", - пояснив він.

Окрім того, Зеленський наголосив, що зараз всі країни збільшують підтримку та збільшують відсоток цієї підтримки в українське вітчизняне виробництво.

Щодо ППО президент зауважив, що "ми тут не закриємось просто фінансуванням в наш бюджет". "Не вистачить цього ППО. Потрібно замовляти, домовлятися з іншими країнами, брати ліцензії і відкривати свої заводи", - додав він.