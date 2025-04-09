Банки ознайомили членів Української Ради Зброярів з пільговими умовами кредитування

Низка ключових українських банків презентувала пільгові умови кредитування для виробників озброєння – членів Української Ради Зброярів.

В межах галузевої зустрічі "Поміж зброярів: фінансування оборонної промисловості", ініційованої Українською Радою Зброярів, за участі Укрексімбанку, Ощадбанку, ПУМБ та МТБ, а також компаній-виробників озброєння, сторони обговорили нові механізми пільгового кредитування з урахуванням потреб і специфіки оборонного виробництва, зазначено на сайті організації.

За словами голови наглядової ради Української Ради Зброярів Олександра Камишіна, в центрі уваги – державна програма пільгового кредитування, яка дозволяє отримувати фінансування під 5% річних. За цією програмою вже видано 9 кредитів на загальну суму 623 млн грн, ще 74 заявки на розгляді в банках на суму 8,64 млрд грн.

Представники банків озвучили свої пропозиції для виробників ОПК. Так, Укрексімбанк пропонує гнучкі фінансові інструменти реструктурування. Ощадбанк розглядає в якості альтернативної застави майнові права за діючими державними контрактами. Також обговорювали можливість створення SPV-компаній для залучення інвестицій у виробничу інфраструктуру.

Під час зустрічі розглянули ідею розширення програми фінансування через запровадження механізму лізингу – це питання перебуває на стадії опрацювання.

"Поміж зброярів" — серія професійних зустрічей, організованих Українською Радою Зброярів для налагодження співпраці між виробниками озброєння, урядовими структурами та фінансовими установами. Цього разу ключовою темою стала доступність фінансових ресурсів для масштабування, інвестування та сталого розвитку українського ОПК.