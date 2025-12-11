Рада зброярів представила концепцію Офісу підтримки експорту зброї та Export Map

Українська Рада зброярів представила концепцію майбутнього Офісу підтримки експорту, що працюватиме в рамках Ради. Його очолить Олександр Павліченко, радник з питань міжнародної передачі озброєнь та експортного контролю в Раді зброярів та колишній голова Державної служби експортного контролю України, повідомили на першій зустрічі "Поміж зброярів: Експорт зброї 2026".

За інформацією, команда Офісу працюватиме у таких напрямах: консультації з експортних процедур: опрацювання безпосередніх запитів від компаній; експертна підтримка змін у регулюванні (збір проблем і пропозицій, консолідація позиції ринку та підготовка пропозицій для уряду); аналіз реальних кейсів експорту та підготовка практичних навчальних модулів для виробників.

"Україна відновлює контрольований експорт оборонної продукції, і для держави принципово важливо забезпечити прозорість, ефективність та повну відповідність усіх рішень вимогам національної безпеки. Держекспортконтроль відкритий до дискусії й пропозицій щодо удосконалення процедур та готовий працювати разом із партнерами, щоб ці процедури були зрозумілими, прогнозованими та сприяли зміцненню обороноздатності країни" — цитують у пресрелізі Ради зброярів т.в.о. голови Держекспортконтролю Олега Цільвіка.

Першим продуктом Офісу стала Export Map, практична дорожня карта для українських виробників зброї, що пояснює, як виходити на зовнішні ринки, що створена на основі відкритих джерел і установчих документів та оновлюватиметься у режимі реального часу. На мапі описані два маршрути: Build with Ukraine (спільне виробництво з міжнародними партнерами) та Buy from Ukraine (прямий експорт української продукції), кожен з яких розкладає процес на зрозумілі кроки: з чого почати, який пакет документів підготувати, як пройти дозвільні процедури та інше.

"Реальні експортні контракти варто очікувати не раніше другої половини 2026 року, адже потрібен час на випробування, сертифікацію та всі дозвільні процедури. Нашою задачею вже зараз є допомогти виробникам пройти цей шлях без втрат і збоїв на етапах підготовки. Export Map — це перший крок і практичний путівник. Піти в процес глибше компаніям допомагатиме наш Офіс підтримки експорту", — зазначив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

Як повідомлялось у жовтні, за даними опитування Української ради зброярів, 94,4% виробників прагнуть відкриття експорту, про це повідомили за підсумками третього Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC3) у Києві.