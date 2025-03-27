Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2024р. збільшився на 23,5%

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2024 році збільшився на 23,5% порівняно з 2023 роком – до 204,7 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Згідно з даними статвідомства минулорічний показник також перевищив результат 2020 року, коли обсяг будробіт становив 202 млрд грн, але все ще нижчий за довоєнний 2021-й з показником 258 млрд грн.

Як зазначив Держстат, обсяг будівельних робіт у житловому будівництві за підсумками 2024 року збільшився на 16,3% порівняно з попереднім роком, до 26,6 млрд грн; у нежитловому – зріс на 35,5%, до 57,7 млрд грн; в інженерному – на 20%, до 120,4 млрд грн.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції у грудні 2024 року у житловому будівництві становили 49,7%, у нежитловому – 108,9%, в інженерному – 94,3%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 70,9%, 231,6% і 206,7% відповідно.

Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт становила 41,1%, ремонту – 32,6%, реконструкції і технічного переоснащення – 26,3%.

Держстат зазначає, що публікацію даних було відкладено через воєнний стан. Статдані наведено без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.

Як повідомлялося, обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2023 році збільшився на 41,5% порівняно з 2022 роком – до 162,7 млрд грн, тоді як у 2022-му скоротився у 2,2 раза порівняно з 2021 роком – до 113,8 млрд грн.