Інтерфакс-Україна

Економіка

15:48 09.04.2025

Інфляція в Україні у березні-2025 виросла до 1,5%, у річному вимірі – до 14,6% - Держстат

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Інфляція в Україні у березні-2025 виросла до 1,5%, у річному вимірі – до 14,6% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у березні прискорилося до 1,5% з 0,8% у лютому та 1,2% у січні поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

Статвідомство нагадало, що у березні 2024 року зростання цін становило 0,5%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками березня цього року зросла до 14,6% з 13,4% за підсумками лютого.

Зазначається, що в березні-2025 базова інфляція також зросла до 1,4% з 0,7% у лютому та 1,3% у січні. З урахуванням того, що у березні-2024 вона становила 1,0%, у річному вимірі базова інфляція зросла за підсумками минулого місяця до 12,4% з 12,0% за підсумками лютого.

Як повідомлялося, НБУ наприкінці січня погіршив прогноз інфляції на цей рік із 6,9% до 8,4%, зокрема за підсумками першого кварталу - з 11,4% до 14,3%.

Теги: #інфляція #зростання

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