Законопроєкт про віртуальні активи може бути винесений на голосування фінкомітету Ради до кінця квітня - Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сподівається винести на голосування комітету законопроєкт №10225 про віртуальні активи (ВА) до кінця квітня.

"Щойно завершили робочу групу з законопроєкту з віртуальних активів. Не хочу загадувати, але багато що говорить, що до кінця квітня ми винесемо законопроєкт у першому читанні на комітет", - написав він в Телеграм-каналі в середу.

Днем раніше, 8 квітня, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) опублікувала матрицю оподаткування віртуальних активів, яку, за словами Гетманцева "не має жодного зв’язку з реальністю".

"На жаль, хлопці з Нацкомісії знову не розібралися і опублікували якусь відому тільки їм "матрицю" оподаткування крипти, що не має жодного звʼязку з реальністю. Не звертайте уваги, в комісії таке трапляється на кожному кроці. Власне, тому ми і хочемо, щоб криптою займалися дорослі", - зауважив Гетманцев.

В свою чергу, голова НКЦПФР Руслан Магомедов зазначив, що регулятор не вступає в політичні дискусії.

"Субʼєктивна позиція чи особисті симпатії окремих осіб до НКЦПФР не можуть змінити підхід до регуляції. В нас є чітке завдання, компетенція та вектори роботи. Одним з них є напрацювання механізмів для регулювання ринку віртуальних активів", - наголосив він.

За словами Магомедова, крім роботи над відповідним законопроєктом №10225, презентована у вівторок матриця демонструє різні варіанти оподаткування. Вони сформовані на основі міжнародного досвіду, які акумульовані в один документ

"Ми не відповідаємо за цей аспект, але він дуже важливий для криптоспільноти. І ми як майбутній регулятор продемонстрували відповідальним особам, як різні варіанти оподаткування можуть впливати на криптобізнес", - додав він.

Магомедов сподівається, що за правильного використання матриця допоможе податковим органам, Мінфіну та профільному комітету ВРУ врахувати всі переваги й недоліки різних моделей та прийняти зважене рішення.

"А ось чи використають вони це в роботі - питання риторичне", - резюмував він.

Як повідомлялось у вівторок, в опублікованій комісією матриці пропонується оподатковувати 18% ПДФО і 5% військового збору, або пільговими 5% та 9%, а об’єктом оподаткування є чистий дохід (дохід-витрати) або виручка.