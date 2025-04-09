Інтерфакс-Україна

Економіка

18:15 09.04.2025

ЄБА закликає активізувати відновлення роботи Миколаївського порту та посилити безпеку на морі

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ЄБА закликає активізувати відновлення роботи Миколаївського порту та посилити безпеку на морі

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) запропонувала уряду відновити роботу Миколаївського порту, а також запровадити додаткові заходи для гарантування безпеки морської інфраструктури України та безперешкодного судноплавства в Чорному морі.

"Стабільна робота морських маршрутів критично важлива як для української економіки, так і для міжнародної продовольчої безпеки. Ці заходи допоможуть зміцнити позиції України на світових ринках, зменшуючи логістичні витрати та страхові ризики судновласників, що зі свого боку сприятиме формуванню доступних цін на продовольство та ефективному експорт", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті ЄБА в середу.

Щодо конкретних заходів, то бізнес-спільнота пропонує відновити роботу Миколаївського порту та забезпечити евакуацію суден, що залишаються заблокованими з початку повномасштабного вторгнення, відновити безпеку Херсонського порту, щоб почати його відновлення та інтеграцію в експортні процеси, та посилити захист портової інфраструктури, щоб гарантувати її стабільну роботу навіть в умовах підвищених безпекових ризиків.

Крім того, пропонується розглянути можливість безпечного розмінування певних ділянок акваторії Чорного моря та сільськогосподарських земель регіону, а також оптимізувати роботу морських експортних маршрутів, зокрема надати суднам можливість очікувати у портах Одеського регіону, а не лише на вході до каналу Суліна.

У контексті публічних дискусій щодо припинення вогню у Чорноморському регіоні компанії-члени асоціації зацікавлені в отриманні інформації про можливість відновлення звичного режиму судноплавства, зокрема за рекомендованими маршрутами, що діяли до початку повномасштабної війни.

"Це дозволило б знизити вартість фрахту та страхових витрат, що напряму впливає на конкурентоспроможність українських експортерів", - підкреслили в ЄБА.

Зазначається, що також представники бізнесу занепокоєні непоодинокими випадками зміни статусу українських моряків у базах "Резерв+" та "Оберіг" після заходу судна в порт, через що їх знімають з рейсів. Це спричиняє затримки суден та загалом ускладнює операційну діяльність портів і стивідорних компаній. Зважаючи на це, підприємці просять допомоги у розв'язанні подібних ситуацій, зокрема - скасувати повторні перевірки перед виходом у рейс моряків, яких вже перевіряли під час заходу в порт.

"Ми високо цінуємо консолідацію зусиль щодо відновлення безпеки в Чорному морі та нормалізацію судноплавства.  Утім, враховуючи сучасні виклики, асоціація сподівається на розгляд вищелічених додаткових заходів для розв'язання транспортних і безпекових проблем. Бізнес прагне до відкритого діалогу з урядом, тому запрошує представників влади до подальшого обговорення висунутих пропозицій", - резюмували в ЄБА.

Теги: #єба

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